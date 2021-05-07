النفط يهبط 1% بفعل المخاوف من تنامي الجائحة في الهند

المصدر: رويترز

أغلقت أسعار النفط منخفضة اليوم الخميس، متخلية عن مكاسبها المبكرة تحت ضغط تنامي إصابات كوفيد-19 في الهند ومناطق أخرى وإن ظلت الأسعار تتلقى بعض الدعم من تقرير صدر في اليوم السابق أظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

هبط خام برنت 87 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 68.09 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 92 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 64.71 دولارا عند الإقفال.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، "عندما خفضت السعودية سعر بيع خامها، كان ذلك تذكيرا حادا باستمرار بعض جيوب كوفيد الخطرة والتي قد تؤثر على الطلب."

كان كلا خامي القياس بلغ أمس الأربعاء أعلى مستوياته منذ منتصف مارس آذار، لكنهما تراجعا لاحقا ليغلقا دون تغير يذكر بعد مكاسب على مدار يومين.

تسجل الهند إصابات ووفيات يومية قياسية بكوفيد-19، مع انتشار الفيروس من المدن إلى القرى في أنحاء ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، مما يعصف بالآمال في أن تكون موجته الثانية المميتة قد أوشكت على بلوغ ذروتها.

وقال كومرتس بنك "أرقام الإصابات الجديدة القياسية في الهند تصنع عناوين الأخبار وتغذي المخاوف من أن تعافي الطلب قد يكون أبطأ."

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