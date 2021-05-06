قفزة في أسعار الذهب مع تراجع عوائد السندات والدولار

المصدر: رويترز

قفز الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس مدفوعا بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية ليتخطى مستوى 1800 دولار المهم نفسيا.

وبحلول الساعة 15.07 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.5 بالمئة إلى 1813.29 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ السعر 1815.80 دولار، أعلى مستوى منذ 16 فبراير، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.7 بالمئة لتصل إلى 1814.50 دولار.

وقال إدوارد مويا، محلل السوق في أواندا، "لم نر حتى الآن انتعاشا قويا في عوائد سندات الخزانة."

ورغم التفاؤل الاقتصادي، يبدو صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عازمين على مواصلة التيسير النقدي، بينما سيستفيد الذهب من مخاوف المستثمرين حيال التضخم، حسبما ذكر مويا.

وهبط مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما يزيد إغراء الذهب لحملة العملات الأخرى.

وتراجع البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2923.07 دولار للأوقية، بعد أن صعد إلى ذروة غير مسبوقة عندما سجل 3017.18 دولار يوم الثلاثاء بسبب شح المعروض من المعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات.

وتقدمت الفضة 3.1 بالمئة إلى 27.33 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1241.61 دولار.

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