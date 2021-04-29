النفط يصعد لذروة 6 أسابيع بفضل طلب قوي

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع اليوم الخميس بفضل بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي وتراجع الدولار وتعاف متوقع في الطلب، مما أبطل أثر بواعث القلق من تنامي إصابات كوفيد-19 في البرازيل والهند.

صعدت العقود الآجلة لبرنت 1.29 دولار بما يعادل 1.9 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 68.56 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار أو 1.8 بالمئة ليغلق على 65.01 دولار للبرميل.

بهذا يواصل خاما القياس مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، مسجلين أعلى إقفال منذ 15 مارس آذار.

وقال بيورنار تونهاوجن، مدير أسواق النفط في ريستاد إنرجي، "موسم الصيف هو موسم الرحلات، وقائدو المركبات في الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة بصدد استهلاك مزيد من الوقود، وهو تطور ترى السوق أنه سيعوض التباطؤ الهندي من جراء كوفيد-19."

وتابع أن أسعار النفط تلقت دعما إضافيا من انخفاض الدولار، الذي جعل "النفط أرخص للشراء دوليا".

حومت العملة الأمريكية قرب أدنى مستوياتها في تسعة أسابيع، تحت وطأة توقعات لاستمرار التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي وخطط إنفاق جريئة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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