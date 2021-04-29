إدارة الطيران الأمريكية تأمر بحل مشكلة كهربائية في طائرات بوينغ 737 ماكس

المصدر: د ب أ

أمرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية شركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة بوينغ بإجراء إصلاحات في عدد من الطائرات من طراز 737 ماكس الممنوعة من التحليق حاليا، بسبب مشكلة في الكهرباء.

وفي توجيه صلاحية طيران نشرته إدارة الطيران الاتحادية مساء أمس الأربعاء، أصدرت الإدارة تعليمات محددة حول كيفية حل المشكلة.

وبحسب الإدارة فإن إجمالي 106 طائرات من طرازي 737-8 و737-9 تعاني من المشكلة، منها 71 طائرة مرخصة للعمل في الولايات المتحدة. ويحتاج إصلاح هذه الطائرات حوالي 24 ساعة عمل لكل طائرة على أقصى تقدير.

كانت إدارة الطيران الاتحادية قد تلقت منذ حوالي 3 أسابيع تقريرا عن وجود مشكلة كهربائية في عدد من الطائرات الجديدة التي يجري اختبارها.

وخلال اختبارات الإنتاج المعتادة لم يؤد النظام الكهربائي في الطائرات عمله كما هو متوقع.

وسحبت شركات الطيران الأمريكية بشكل طوعي عشرات الطائرات من الخدمة بهدف فحصها والتأكد من سلامتها.

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