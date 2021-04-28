الذهب يسجل أقل مستوى في أسبوع

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار الذهب لأقل مستوى في أسبوع اليوم الأربعاء مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية قبل بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1767.66 دولار للأوقية بعدما نزل لأقل مستوى منذ 20 أبريل عند 1765.70 دولار في وقت سابق اليوم.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1769 دولارا للأوقية.

وقفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى منذ 15 أبريل ما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب.

وارتفعت ثقة المستهلك ألأمريكي لأعلى مستوى في 14 شهرا في أبريل مع عودة المزيد من الأنشطة للعمل.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة أمام منافسيه ما يزيد من تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون الآن بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يتوقع أن يعطي دلائل عن مستقبل السياسة النقدية.

وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2933.43 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2962.50 يوم الثلاثاء.

ونزلت الفضة 1.3 بالمئة إلى 25.91 دولار للأوقية. وفقد البلاتين واحدا بالمئة إلى 1216.02 دولار.

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