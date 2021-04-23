بتكوين تهوي لأقل من 50 ألف دولار ونزول عملات مشفرة أخرى

المصدر: رويترز

سجلت بتكوين وعملات مشفرة أخرى خسائر حادة اليوم الجمعة على خلفية مخاوف من أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الضرائب على الأرباح ستقوض الاستثمارات في الأصول الرقمية.

قالت تقارير إخبارية أمس الخميس إن إدارة بايدن تخطط لمجموعة من التغييرات المقترحة على قانون الضرائب الأمريكي، وهو ما يشمل خطة لمضاعفة الضرائب تقريبا على الأرباح الرأسمالية إلى 39.6 بالمئة لمن يربحون أكثر من مليون دولار.

وهوت بتكوين، أكبر العملات المشفرة وأكثرها رواجا، إلى 47 ألفا و555 دولارا، لتكون دون مستوى الخمسين ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل مارس.

وكانت في أحدث تعاملات منخفضة أربعة بالمئة إلى 49 ألفا و667 دولارا.

وانخفضت العملتان المنافستان الأصغر إثيريوم وإكس.آر.بي 3.5 بالمئة و6.7 بالمئة على الترتيب، في حين هبطت دوجكوين، التي أنشئت كمزحة وارتفعت بنحو ثمانية آلاف بالمئة هذا العام قبل هذه آخر تراجع، 20 بالمئة إلى 0.21 دولار، وذلك وفقا لكوينجيكو المتخصصة في تتبع الأسعار والبيانات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز