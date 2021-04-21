الذهب يربح مع انخفاض الدولار

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع الذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إذ ارتفع الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا بفعل تراجع عوائد الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1786.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ 1789.77 دولار يوم الاثنين وهو أعلى مستوياته منذ 25 فبراير.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1786.90 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "الدولار الأمريكي انخفض هذا الصباح، مما يدعم الأسعار، في ظل استمرار زخم صعودي للذهب شهده أثناء الليل خلال التعاملات في آسيا".

"بشرط بقاء عوائد الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ضعيفة، يبدو أن الذهب يكتسب قوة لاختبار متوسطه المتحرك في 100 يوم عند 1802 دولار للأوقية في الأيام القادم".

واعترى الضعف مؤشر الدولار ليسجل أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع مقابل منافسيه، بينما نزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات دون 1.6 بالمئة، لتقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المتعاملون بالسوق الآن اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس للحصول على مزيد من الوضوح بشأن خطط التحفيز للتكتل. ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اجتماعه بشأن السياسات الأسبوع القادم.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم الذي قد يعقب تدابير التحفيز، لكن ارتفاع عوائد الخزانة محا بعض جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 26.09 دولار للأوقية. وربح البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2786.94 دولار بينما ارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1199.03 دولار.

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