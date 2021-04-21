أمريكا تعيد النظر في إجراءات إعادة تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس

المصدر: د ب أ

طلبت وزارة النقل الأمريكية إعادة النظر في إجراءات الرقابة والفحص التي أدت إلى السماح بإعادة تشغيل الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس بعد نحو عامين من وقف تشغيلها.

كانت سلطات الطيران في الولايات المتحدة والعالم قد أوقفت تشغيل الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس في مارس 2019 بعد حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا خلال أقل من خمسة أشهر مما أسفر عن مقتل 346 شخصا.

واعتبر السبب الرئيسي في الحادثين خللا في برنامج الكمبيوتر الذي يتحكم في الطائرة، حيث يقوم بتوجييها بالخطأ نحو الأرض بعيدا عن إرادة قائدة الطائرة.

وقال إيريك جيه. سوسكين المفتش العام لوزارة النقل الأمريكية في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء إنه "بناء على طلب من وزير النقل السابق وأعضاء في الكونجرس، قام مكتبنا بسلسلة من المراجعات لشهادات إدارة الطيران الاتحادية للطائرة بوينغ 737 ماكس8 والرقابة على سلامتها".

وأضاف :"في مراجعتنا الثالثة تلك سنفحص إجراءات إدارة الطيران الاتحادية بعد الحادثين بما في ذلك تقييم الإدارة للمخاطر ووقف تشغيل الطائرة ثم إعادة السماح بتشغيلها في (تشرين ثان) نوفمبر 2020 .هدفنا هو تقييم عمليات وإجراءات إدارة الطيران الاتحادية لعملية وقف تشغيل الطائرة وتطبيق الإجراءات التصحيحية بما في ذلك بالنسبة للطائرة بوينغ 737 ماكس".

كانت وزارة النقل الأمريكية قد أصدرت في فبراير الماضي تقريرا دعت فيه إلى إدخال تحسينات على إجراءات إدارة الطيران الاتحادية عند فحص ومراجعة والترخيص للطائرات الجديدة.

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