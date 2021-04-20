وزراء خارجية مجموعة السبع يلتقون في لندن الشهر المقبل للمرة الأولى منذ 2019

المصدر: أ ف ب

سيحضر وزراء خارجية مجموعة السبع في أوائل مايو في لندن اجتماع المجموعة شخصيا للمرة الأولى منذ بداية الجائحة، وفق ما أعلنت المملكة المتحدة التي تتولى هذا العام رئاسة مجموعة الدول الصناعية الأغنى في العالم.

وأفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن هذا الاجتماع المقرر عقده في الفترة من 3 إلى 5 مايو، سيوفر "فرصة حاسمة لتنشيط الدبلوماسية وجاهيًا والسعي لتأسيس نهج مشترك بين أبرز الدول الديمقراطية في العالم، بشأن التوفير العادل للقاحات" كوفيد-19.

كذلك ستشمل المناقشات تعليم الفتيات ومكافحة التغير المناخي والوقاية من انعدام الأمن الغذائي.

عُقد آخر اجتماع مباشر لوزراء خارجية مجموعة السبع في أبريل 2019 في دينار إي سان مالو في شمال غرب فرنسا. بعدها جرت اللقاءات عبر الفيديو بسبب جائحة كوفيد.

وقالت لندن إنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على سلامة المشاركين من عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك إجراء فحوصات يومية للكشف عن أي إصابات محتملة.

وسينضم إلى وزراء خارجية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة ممثلون عن الاتحاد الأوروبي.

كذلك دعيت إلى الاجتماع كل من الهند وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

سيعقد قادة دول مجموعة السبع قمتهم السنوية في يونيو في كورنويل، جنوب غرب إنكلترا. وألغيت في العام 2020 القمة التي كانت مقررة في الولايات المتحدة.

وستستضيف المملكة المتحدة أيضًا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو بأسكتلندا في نوفمبر بعد تأجيله لمدة عام بسبب الوباء.

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