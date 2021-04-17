النفط يتجه لمكسب أسبوعي بدعم تعافي الطلب

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة، لكنها تمضي على مسار تحقيق ربح أسبوعي مع تحسن آفاق الطلب ومؤشرات على تعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة، مما بدد أثر المخاوف بشأن زيادة الإصابات بكوفيد-19.

وبحلول الساعة 1537 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 66.71 دولار للبرميل. وخام القياس العالمي في طريقه لمكسب أسبوعي ستة بالمئة بعد زيادته في الجلسات الأربع الأخيرة.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 63.07 دولار للبرميل.

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني قفز 18.3 بالمئة في الربع الأول على أساس سنوي. وكانت أرقام أظهرت يوم الخميس ارتفاعا في مبيعات التجزئة الأمريكية وتراجعا في طلبات إعانة البطالة الجديدة.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال بنيويورك "البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع قوية بشكل استثنائي، لكن لا يزال هناك بعض القلق بشأن تأثير نوبات انتشار لكوفيد على توقعات الطلب".

وهذا الأسبوع، أجرت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول كلتاهما تعديلا بالرفع لتوقعات نمو الطلب على النفط في 2021، مشيرتين إلى تعاف أقوى من المتوقع للنشاط في اقتصادات بعينها.

كما تدعمت هذه التوقعات ببيانات حكومية نشرت يوم الأربعاء أفادت بأن إجمالي مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفض 5.9 مليون برميل مع ارتفاع نشاط التكرير.

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