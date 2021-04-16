وضع شركة "سانغ يونغ" الكورية للسيارات تحت الحراسة القضائية

المصدر: يونهاب

وافقت محكمة الإفلاس في سيئول على وضع شركة "سانغ يونغ موتور" تحت الحراسة القضائية مرة أخرى أمس الخميس، حيث فشلت الشركة الأم "ماهيندرا آند ماهيندرا" الهندية في جذب مستثمر جديد، وسط تفشي وباء كوفيد-19 وتدهور وضعها المالي.

ووافقت المحكمة على عملية إعادة جدولة الديون لشركة "سانغ يونغ" بعد أن امتنعت شركة "HAAH" القابضة الأمريكية عن إرسال خطاب النوايا للاستحواذ على الشركة المتعثرة ماليًّا، حيث كانت شركة "ماهيندرا" تجري محادثات مع شركة "HAAH" لبيع حصتها في الشركة الكورية كجزء من خطتها لإعادة التنظيم وسط الوباء.

وطالبت المحكمة المستثمر المحتمل الوحيد بتقديم خطاب النوايا من خلال "سانغ يونغ" بحلول 31 مارس، لكن الشركة الأمريكية لم ترسل المستندات.

وهذه هي المرة الثانية، التي توضع فيها شركة "سانغ يونغ" تحت الحراسة القضائية، وتعد الحراسة القضائية الخطوة الأخيرة قبل إعلان إفلاس الشركة في النظام القانوني الكوري، وبذلك ستقرر المحكمة ما إذا كان سيتم إحياء الشركة أم لا وكيفية ذلك.

وقد تقدمت "سانغ يونغ" بطلب للحصول على الحراسة القضائية في 21 ديسمبر بعد فشلها في الحصول على موافقة لتجديد أجل قروض بقيمة 165 مليار وون (148 مليون دولار أمريكي) من الدائنين، ثم حصلت على تعليق لمدة 3 أشهر لسداد الديون بسبب المحادثات الجارية مع شركة "HAAH".

وفي ظل الحراسة القضائية، سيعتمد بقاء "سانغ يونغ" على وجود مستثمر جديد وتسوية الديون وجهود إعادة الهيكلة الأخرى.

وسوف تجري شركة المحاسبة "إي واي هانيونغ" العناية الواجبة للتحقق من الوضع المالي للشركة لمعرفة حجم ديونها الإجمالي ولتحديد ما إذا كانت قيمة الشركة الإجمالية تفوق قيمة الديون بعد تصفية الشركة، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم المحكمة "كيم جو-مي" عبر الهاتف.

وقالت إن شركة المحاسبة مطالبة بتقديم تقريرها المالي إلى المحكمة بحلول 10 يونيو.

وأفادت التقارير أن شركة "سانغ يونغ" لم تسدد حتى الآن 370 مليار وون من أجور لموظفيها ومدفوعات المقاولين من الباطن.

وبالنظر إلى ذلك، يبدو أن تصفية الشركة قرار لا مفر منه، لكن الفقدان الهائل للوظائف سيمثل عبئا كبيرا على السلطات في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، حيث يعمل بالشركة حاليا 4,500 موظف.

كما قالت المتحدثة إن المحكمة عادة ما تفتتح المزاد للشركات الموضوعة تحت الحراسة القضائية بعد تسلم تقارير شركة المحاسبة، لكنها ستطرح شركة "سانغ يونغ" للبيع في مزاد قبل تسلم التقرير المالي.

وقالت شركة "سانغ يونغ" في بيان إن المدير الذي عينته المحكمة "جونغ يونغ-وون" سيكون مسؤولا عن المزاد، نظرا لأن الشركة لديها العديد من المستثمرين المحتملين.

وفي الأسبوع الماضي، استقال الرئيس والمدير التنفيذي للشركة "ييه بيونغ-تيه" وتحمل مسؤولية الفشل في جذب الاستثمارات من شركة "HAAH".

وقد استحوذت شركة "سايك موتور"، التي تتخذ من الصين مقرًّا لها، على حصة 51% من شركة "سانغ يونغ" في العام 2004، لكنها تخلت عن سيطرتها على شركة صناعة السيارات في أعقاب الانكماش الاقتصادي في العام 2009.

وفي العام 2011، استحوذت "ماهيندرا" على حصة 70% من الشركة مقابل 523 مليار وون، وتمتلك الآن 74.65% من الأسهم.

وقد صرحت شركة "ماهيندرا" أنها ليس لديها خطة لضخ رأس مال جديد في الشركة المتعثرة، وستتخلى عن وضعها كأكبر مساهم في الوحدة الكورية إذا وجدت مستثمرًا جديدًا.

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