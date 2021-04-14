تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع العائد على السندات

المصدر: د ب أ

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال التعاملات الأمريكية اليوم الأربعاء مع ارتفاع العائد على السندات وارتفاع مستوى التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي.

في الوقت نفسه حد تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى من انخفاض سعر الذهب. وتراجع مؤشر قيمة الدولار خلال التعاملات إلى 91.85 نقطة بعد الظهر بقليل، ثم وصل إلى 91.66 نقطة بانخفاض نسبته 0.21% عن مستواه أمس.

في الوقت نفسه ارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.64% بعد أن كان قد تراجع أمس إلى أقل مستوياته منذ ثلاثة أسابيع.

وتراجع سعر الذهب اليوم بمقدار 11.30 دولار أي بنسبة 0.7% تقريبا إلى 1739.30 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 0.094 دولار أي بنسبة 0.4% إلى 25.520 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل. وارتفع سعر النحاس بنسبة 2.4% إلى 4.13 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير اقتصادي صدر اليوم عن وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار السلع المستوردة في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي بنسبة كبيرة.

وذكرت وزارة العمل أن أسعار السلع المستوردة ارتفعت بنسبة 1.2% خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 1.3% في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 1% خلال الشهر الماضي.

وأشارت وزارة العمل إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.1% وهي أكبر زيادة خلال ثلاثة أشهر لهذه الأسعار منذ مايو 2011.



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