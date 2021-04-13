ارتفاع أسعار الذهب من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع

المصدر: رويترز

تعافت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع بعد بيانات تظهر زيادة حادة في التضخم في الولايات المتحدة عززت جاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط في مواجهة التضخم ودفعت الدولار للتراجع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.77 بالمئة إلى 1745.70 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن كان هبط في وقت سابق إلى 1722.67 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من أبريل.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية 0.9 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1747.60 دولار للأوقية.

وقال بوب هابركورن كبير محللي السوق في (آر جيه او فيوتشرز) "كنا نحتاج أن نرى بعض التضخم لجعل الذهب يتحرك وشاهدنا هذا صباح اليوم"، في إشارة إلى بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة في أكثر من ثمانية أعوام ونصف في مارس.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد بيانات التضخم وهو ما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.0 بالمئة إلى 25.35 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.54 بالمئة إلى 2690.00 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 مارس عند 2710 دولارات.

وهبط البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1156.80 دولارا للأوقية.

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