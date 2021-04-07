الذهب يصعد 1% مع تراجع الدولار

المصدر: رويترز

قفزت أسعار الذهب حوالي واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1743.20 دولارا للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول، مرتفعا 0.86 بالمئة، بعد أن قفز في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 25 مارس عند 1745.15 دولارا.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1743 دولارا للأوقية.

وقال أولي هانسن من بنك ساكسو "هبوط الدولار السبب الرئيسي لشراء الذهب ... وأيضا العوائدت، التي لم تبلى بلاء حسنا في الأسبوع المنصرم".

وهبط الدولار لأدنى مستوى في حوالي أسبوعين أمام سلة من العملات المنافسة وهو ما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.96 بالمئة إلى 25.13 دولارا للأوقية في حين زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2675.20 دولار للأوقية. وقفز البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1236.90 دولارا للأوقية.

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