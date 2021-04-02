تراجع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي للأسبوع السابع على التوالي

المصدر: د ب أ

واصل اليوان الصيني تراجعه مقابل الدولار للأسبوع السابع على التوالي، وهو أطول فترة ضعف له أمام العملة الأمريكية منذ أكثر من عامين.

ويأتي ذلك في ظل عودة المستثمرين إلى التعامل بالدولار مع انتعاش النمو.

وتراجع اليوان الصيني لتصل قيمته إلى 6.5629 يوان مقابل الدولار في جلسة التداول اليوم الجمعة، في تراجع بنسبة 0.3 في المئة عن مكاسبه هذا الأسبوع. وارتفعت قيمة اليوان والدولار على مدار سبعة أسابيع، وهي أطول فترة انتعاش منذ أغسطس 2018.

ولا يشعر صانعو السياسة المالية في الصين بالقلق من التراجع الأخير في قيمة اليوان.

وذكر سون جوفينج، رئيس لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في مؤتمر صحفي أمس الخميس، أنه لن يكون هناك تأثير كبير محتمل لبرامج التحفيز الأمريكية وارتفاع عوائد سندات الخزانة، على الأسواق الصينية.

وأشار سون إلى أن الصين عززت من الحصة المالية للمؤسسات الداخلية لشراء الأصول الخارجية بنحو 135 مليار دولار الشهر الماضي، وهي الأعلى على الإطلاق.

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