الذهب يرتفع أكثر من 1% مع تراجع الدولار

المصدر: رويترز

ارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس مدعوما بتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، في حين ألقت بيانات قاتمة للوظائف في الولايات المتحدة بظلالها على توقعات التعافي الاقتصادي، مما عزز جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 1739 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.2 بالمئة إلى 1727.86 دولار للأوقية (الأونصة). وستكون معظم الأسواق مغلقة بمناسبة الجمعة العظيمة غدا.

وقال فيليب سترايبل، كبير إستراتيجيي السوق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو "هذا تصحيح لأعلى في سوق هيكلها تراجعي،" مضيفا أن الذهب قد يرتفع إلى 1740 دولارا حتى تستأنف العوائد صعودها ليعاود المعدن انخفاضه.

وتراجع مؤشر الدولار عن ذروة خمسة أشهر المسجلة أمس الأربعاء، مما يقلل تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية هي الأخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.1 بالمئة لتسجل 24.89 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1208.42 دولار، وارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة مسجلا 2651.79 دولارا للأوقية.

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