تراجع حاد لأسعار الذهب لليوم الثاني على توالياً

المصدر: د ب أ

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات أمس الثلاثاء بشدة لليوم الثاني.

وتراجع الطلب على المعدن الأصفر نتيجة ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، وكذلك ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية مع التفاؤل بآفاق الاقتصاد الأمريكي في ظل تسارع برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمس إلى 35ر93 نقطة أو بنسبة 4ر0% عن مستواه أول أمس. وارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية إلى أكثر من 778ر1% وهو أعلى مستوى له منذ 14 شهرا.

وتراجع سعر الذهب أمس بمقدار 60ر28 دولار؛ أي بنسبة 7ر1% إلى 1686 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل. في الوقت نفسه تراجعت أسعار الذهب بمقدار 30ر28 دولار؛ أي بنسبة 7ر1% إلى 90ر1683 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل.

وتراجع سعر الفضة أمس بمقدار 634ر0 دولار إلى 137ر24 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0560ر0 دولار إلى 9785ر3 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس الثلاثاء ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مارس الحالي بأكثر من التوقعات.

وارتفع مؤشر معهد كونفرانس بورد لثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 7ر109 نقطة مقابل 4ر90 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 90 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 3ر91 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات الأولية.

ومع الارتفاع، الذي تجاوز التوقعات، وصل مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في مارس 2020.

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