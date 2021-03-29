هبوط أسعار الذهب بفعل صعود الدولار وآمال التعافي

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إذ قلص صعود الدولار الأمريكي والآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 1705.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14.00 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.6 بالمئة إلى 1704.60 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية 5.5 بالمئة إلى 2529.30 دولار للأوقية بينما تراجعت الفضة 2.10 بالمئة إلى 24.52 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين واحدا بالمئة 1172.60 دولار للأوقية.

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