الأرجنتين توقف الرحلات الجوية من البرازيل والمكسيك وتشيلي

المصدر: د ب أ

قررت الأرجنتين وقف الرحلات الجوية القادمة من البرازيل والمكسيك وتشيلي اعتبارًا من غد السبت، نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في هذه الدول، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية أمس الخميس.

وذكرت وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة الأنباء الوطنية تيلام، أن المسافرين العائدين من الخارج سيخضعون أيضا لفحوصات كوفيد-19 قبل ركوب الطائرة، وعند الوصول وبعد سبعة أيام.

وجرى الإعلان عن قيود السفر الجديدة لمنع موجة جديدة من الإصابات في الجريدة الرسمية في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

وذكرت الجريدة إنه سيتم تعليق الرحلات الجوية من البرازيل وتشيلي والمكسيك إلى أجل غير مسمى اعتبارًا من غد السبت. وعلقت الأرجنتين في السابق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وأيرلندا الشمالية بعد اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس هناك في ديسمبر.

وأفادت تيلام أن الأشخاص العائدين إلى البلاد سيضطرون إلى الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام على الأقل. ويجب على أولئك الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس الانتقال إلى فندق على نفقتهم الخاصة للعزل الصحي.

وطلبت الحكومة الأرجنتينية مؤخرًا من مواطنيها الامتناع عن السفر إلى الخارج.

وسجلت البلاد حوالي 3ر2 مليون إصابة حتى الآن وحوالي 55 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس.



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