ماذا يعني توقف قناة السويس لشحنات النفط؟

المصدر: رويترز

تقول شركة لإنقاذ السفن إن سفينة حاويات عملاقة تسد المجرى الملاحي لقناة السويس قد تظل عالقة لأسابيع، مما يعوق حركة شحنات النفط والوقود بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

ما حجم النفط الذي يمر بالقناة؟

من أصل 39.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام المستورد بحرا في 2020، استخدم 1.74 مليون برميل يوميا القناة، بحسب كبلر لبيانات حركة الناقلات.

ما اتجاه تدفق النفط الخام؟

يتدفق النفط الخام والمنتجات المكررة في الاتجاهين بقناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترا.

وفي 2020، استوردت أوروبا 550 ألف برميل يوميا من الخام من مصادر إلى الشرق من السويس، معظمها من خلال القناة، وفقا لأرقام كبلر.

بلغت واردات جنوب وشرق آسيا عبر القناة 1.27 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران 2020، لكن التسليمات انحدرت لاحقا بحيث لم تتجاوز 310 آلاف برميل يوميا في نوفمبر.

ماذا عن المنتجات المكررة؟

أقل قليلا فحسب من تسعة بالمئة أو 1.54 مليون برميل يوميا من واردات المنتجات المكررة العالمية مرت في قناة السويس العام الماضي، وفقا لكبلر. وتشكل النفتا، لقيم صناعة اللدائن، جزءا كبيرا من إمدادات المنتجات المكررة التي تستخدم القناة.

تقول كبلر إن هناك ناقلتي نواتج تقطير محملتين بالديزل ووقود الطائرات تنتظران اليوم الخميس للإبحار صوب المتوسط، بينما تنتظر ناقلتا نفتا للشروع في الإبحار شرقا.

هل من خطوط أنابيب موازية للقناة؟

يوجد خط الأنابيب سوميد البالغ طوله 320 كيلومترا ويربط خليج السويس بالبحر المتوسط، وينقل 80 بالمئة من النفط المتجه من دول الخليج إلى أوروبا، حسبما يقوله موقع سوميد على الإنترنت.

تبلغ سعة الخط حوالي 2.8 مليون برميل يوميا لكنه مستخدم بمعدلات أقل كثيرا معظم الوقت.

وتقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن تدفقات خط الأنابيب بلغت حوالي 1.3 مليون برميل يوميا في 2018.

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