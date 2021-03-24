"تحفة هندسية" نرويجية.. بدء انجاز أول نفق للسفن حول العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعطت السلطات النرويجية، بعد عقود من التخطيط، الضوء الأخضر لإنشاء ما يعرف بـ "أول نفق للسفن في العالم".

وسيخترق هذا النفق، الذي يبلغ طوله 1700 متر، شبه جزيرة "ستادهافيت" الجبلية في شمال غربي البلاد.

وستبلغ كلفة بناء هذه "التحفة الهندسية" 330 مليون دولار، وستستغرق عملية التشييد بين 3 و4 سنوات بدءا من العام 2022.

أما عن هدف بناء هذا النفق، فتوضح "مونت كارلو" نقلا عن هيئة إدارة السواحل النرويجية أنه غالبًا ما تتأثر السفن التي تبحر في هذه المنطقة بالمد والجزر وسوء الأحوال الجوية إذ تشهد أعتى العواصف والأعاصير في النرويج.

ونتيجة ذلك، تضطر بعض السفن إلى الانتظار أياما عديدة في المرافئ المجاورة قبل إكمال رحلتها، لكن مع بناء هذا النفق، فلن يكون للعواصف والأعاصير تأثيرها على السفن في الداخل.

إلى ذلك، ستستغرق السفن وقتا أقصر لإكمال رحلاتها بشكل آمن وسلس بفضل هذا المشروع، وسيسهم في تعزيز الأنشطة الصناعية والتجارية في المنطقة.

كما سيجذب السياح الذين يرغبون في رؤية هذه التحفة الهندسية الفريدة من نوعها، بحسب ما أكدته الهيئة النرويجية.

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