أسعار النفط تهوي أكثر من 6%

المصدر: رويترز

هوت أسعار النفط بما يزيد على ستة بالمئة اليوم الثلاثاء في سقوط أثاره قلق بشأن قيود جديدة لاحتواء جائحة كوفيد-19 وتوزيع بطيء للقاحات في أوروبا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 3.83 دولارات، أو ما يعادل 5.93 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 60.79 دولارا للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضا عند 60.50 دولارا.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.80 دولارات، أو ما يوازي 6.17 بالمئة، لتسجل عند التسوية 57.76 دولار للبرميل بعد أن هوت أثناء الجلسة إلى 57.32 دولارا.

وجرى تداول الخامين القياسيين كليهما قرب أدنى مستوياتهما منذ التاسع من فبراير شباط.

وقال بيورنار تونهوجن رئيس أسواق النفط في رايستاد انريجي "الطريق إلى تعافي الطلب على النفط يبدو مليئا بالحواجز بينما يواصل العالم مكافحة جائحة كوفيدا-19."

وأضاف قائلا "أسعار النفط تراجعت مجددا اليوم الثلاثاء وهو ما يثبت أن التصحيح الذي شهدته الأسبوع الماضي لم يكون عميقا بدرجة كافية."

وتضررت سوق النفط من تمديد الإغلاقات في أوروبا بدافع من تهديد بموجة ثالثة مع تحورات جديدة لفيروس كورونا في القارة.

وتمدد ألمانيا، أكبر مستهلك للنفط في أوروبا، قيود العزل العام حتى الثامن عشر من أبريل نيسان.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أحدث بياناتها الأسبوعية عن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة غدا الأربعاء. ومن المتوقع أن تظهر انخفاضا طفيفا في المخزونات الأسبوع الماضي لكن مخزونات البنزين من المنتظر أن ترتفع، بحسب محللين استطلعت رويتر آراءهم.

وتضررت أسعار النفط أيضا من ارتفاع الدولار الأمريكي.

ولأن النفط مسعر بالعملة الأمريكية فإن ارتفاع الدولار يجعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

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