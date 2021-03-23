ارتفاع الذهب بعد تعاملات متقلبة اليوم

المصدر: رويترز

ارتفع الذهب في تعاملات متقلبة اليوم الثلاثاء بفضل تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بينما حد صعود الدولار من المكاسب قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزيرة الخزانة جانيت يلين.

زاد الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1739.66 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1205 بتوقيت غرينتش.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1738.70 دولارا.

وقال روس نورمان المحلل المستقل "يبدو أن السوق تعاني، لا سيما عند مستوى 1745 دولارا، سيقع بعض الهبوط بسبب قوة الدولار".

وأضاف "بالنظر للمستقبل، الوضع سيكون مرهونا بالتضخم في النصف الثاني من العام".

ارتفع الدولار 0.4 بالمئة، مما يزيد تكلفة المعدن الأصفر لحاملي العملات الأخرى رغم تراجع عائد السندات الأمريكية مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

يترقب المستثمرون شهادة باول ويلين أمام الكونجرس في الساعة 1600 بتوقيت غرينتش.

وفي الأسبوع الماضي، أكد البنك المركزي تعهده باستمرار سياسة نقدية بالغة التيسير رغم الضغوط التضخمية المتوقعة.

وهبطت الفضة 0.8 بالمئة إلى 25.56 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.9 بالمئة ليسجل 1171.98 دولار، ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2599.48 دولار للأوقية.

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