تراجع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

المصدر: د ب أ

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات أمس الاثنين في ظل توقعات بتراجع الطلب على المعدن الأصفر في تركيا، وتحسن أداء أسواق الأسهم.

في الوقت نفسه، تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، بعد تحسنه في مستهل تعاملات أمس، مما حد من تراجع الذهب.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار في تعاملات آسيا صباح أمس قبل أن يتراجع مساء ليصل إلى 72ر91 نقطة بتراجع نسبته 22ر0% عن مستواه في ختام أسبوع التداول الماضي.

وتراجع سعر الذهب أمس بمقدار 60ر3 دولار؛ أي بنسبة 2ر0% إلى 10ر1738 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل، بعد تراجعه إلى 40ر1726 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الفضة أمس بمقدار 552ر0 دولار إلى 769ر25 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0265ر0 دولار إلى 1395ر4 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز