الرئيس المكسيكي يخفض سنّ المعاشات التقاعدية ويضاعف مبلغ المعاش

المصدر: د ب أ

قرر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خفض سن التقاعد في المكسيك إلى 65 عاما من 68 عاما، وقال إن معاشات التقاعد ستزداد تدريجيا إلى أن يتضاعف المبلغ الحالي بحلول العام 2024.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن لوبيز أوبرادور قوله وفقا لمقطع فيديو نشر على موقعه على الإنترنت أمس الأحد إن المعاشات التقاعدية ستزيد بنسبة 15 % في يوليو وبنسبة 20 % بالإضافة إلى التضخم في يناير من كل عام متتالي حتى تصل إلى 6000 بيزو (290 دولارا) كل شهرين.

وأضاف لوبيز أوبرادور "هذا في الأساس نتيجة للمدخرات بسبب التقشف الجمهوري على غرار خواريز"، مشيرا إلى بطل شخصي، هو بينيتو خواريز، في احتفال لإحياء ذكرى مولد الرئيس الأسبق من السكان الأصليين خواريز الذي حكم البلاد في القرن 19 في مسقط رأسه جيلاتاو في ولاية أواكساكا.

وأضاف قال لوبيز أوبرادور إن الميزانية السنوية في المكسيك للمعاشات التقاعدية لكبار السن ستزيد من 135 مليار بيزو هذا العام إلى 240 مليارا في عام 2022، و 300 مليار في عام 2023، و 370 مليارا في عام 2024.

وقال إن زيادات المعاشات ستفيد 3ر10 مليون شخص ولن تتطلب ديونًا أو ضرائب إضافية.



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