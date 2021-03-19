إلزام بوينغ بتقديم مستندات مهمة في قضية طائرات بوينغ 737 ماكس

المصدر: د ب أ

أصبح على شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ تسليم عشرات الوثائق والمستندات المهمة إلى محاميي المدعين في الدعوى القضائية المقامة ضدها بتهمة التواطؤ مع شركة الطيران الأمريكية ساوث ويست أيرلاينز لإخفاء عيوب الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8.

يأتي ذلك بعد رفض محكمة المقاطعة الشرقية لولاية تكساس الأمريكي استئنافا عاجلا من شركة الطيران لإلغاء هذا الأمر.

وقالت المحكمة إن الاستئناف الفوري الذي قدمته الشركة على قرار تسليم المستندات غير مقبول لأنه من غير المحتمل أن تحصل الشركة على حكم لصالحها في هذا الشأن وفق الحجج التي قدمتها.

وقالت المحكمة إن طعن شركة بوينغ يفتقد إلى الأساس القانوني لأن المحكمة التي أصدرت القرار طبقت قانون الدائرة الخامسة بشأن استثناء جرائم الاحتيال من قواعد سرية المستندات حيث "مارست المحكمة سلطتها التقديرية بشأن الكشف عن الحقائق فقط عندما تسمح بذلك" بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ووفقا لقانون استثناء جرائم الاحتيال، فإنه يمكن للمحكمة إلزام أحد أطراف القضية بتقديم مستندات مفيدة إلى الخصوم إذا كان محامي الخصوم يحتاج إليها في تأكيد العمل الإجرامي أو الاحتيالي.

كان عدد من الركاب قد أقاموا دعوى قضائية في يوليو 2019 تتهم بوينج بطرح طائرات طراز بوينغ 737 ماكس8 معيبة في الأسواق وأن شركة الطيران ساوث ويست ساعدتها في إخفاء هذه العيوب بالتأكيد للركاب سلامة الطائرات.

ويقول الركاب من أصحاب الدعوى إنهم لم يكونوا ليشتروا تذاكر السفر على متن طائرات ساوث ويست لو كانوا قد علموا بوجود العيوب الخطيرة في الطائرات طراز بوينغ 737 ماكس 8.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز