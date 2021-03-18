النفط ينخفض 6% بفعل صعود الدولار

المصدر: رويترز

انخفضت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الخميس، لتهوي إلى قاع أسبوعين على خلفية تنامي المخاوف بشأن زيادة إصابات كوفيد-19 في أوروبا وارتفاع الدولار الذي يؤثر على قيمة النفط.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.74 دولارات بما يعادل 5.5 بالمئة إلى 64.26 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1702 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.80 دولارات أو 5.9 بالمئة إلى 60.80 دولارا.

يمضي ذلك بغرب تكساس صوب أدنى سعر تسوية منذ الثاني من مارس ويتجه ببرنت إلى أقل سعر إغلاق منذ الثالث من مارس. وستكون هذه أطول سلسلة خسائر لغرب تكساس منذ فبراير 2020 ولبرنت منذ سبتمبر 2020.

وقال إدوارد مويا محلل الأسواق لدى أواندا "أسعار الخام تهبط للجلسة الخامسة على التوالي مع تنامي المخاوف من صيف غير عادي في أوروبا.. تشهد أوروبا ثالث أسبوع على التوالي من تزايد إصابات كوفيد-19 مع استمرار المعوقات على صعيد اللقاحات".

حد تباطؤ بعض حملات التطعيم واحتمال فرض مزيد من القيود للسيطرة على الجائحة من توقعات انتعاش استهلاك الوقود.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن اضطرت مصافي التكرير في تكساس ومناطق في وسط البلاد إلى الإغلاق بسبب طقس شتوي قارس في فبراير .

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