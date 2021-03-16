الذهب يصعد مع نزول عائدات السندات الأمريكية

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون اجتماعا لمجلس الاحتياطي الاتحادي من المرجح أن يبدد المخاوف حيال زيادة التضخم.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1735.76 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1735.90 دولار.

وقال كونال شاه رئيس الأبحاث لدى نيرمال بانج كوموديتيز في مومباي "في الوقت الراهن، يربح الذهب بدعم نزول العائدات واستغلال المستثمرين الفرصة لشراء الذهب بأسعار لا تزال منخفضة، مراهنين على أوجه ضبابية على المدى الطويل مثل تراجع أسعار الفائدة وزيادة التضخم".

ومن المرجح أن تشير توقعات صناع السياسات في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الاتحادية إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتقدم بأسرع وتيرة في عشر سنوات في 2021، وذلك مع تسارع نشاط التطعيم بلقاحات كوفيد-19 وتوزيع حزمة التحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار على الأسر.

نزلت أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، إذ قوض صعود الدولار وزيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية الطلب على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للنعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة التي سجلت 26.27 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1220.21 دولار، وتقدم البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2399.12 دولار.

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