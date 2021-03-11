الذهب يتراجع عن أعلى مستوياته في أسبوع

المصدر: رويترز

تراجع الذهب عن أعلى مستوياته في أسبوع اليوم الخميس مع تقليص الدولار خسائره وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إثر بيانات أفضل من المتوقع لطلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1622 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1723.40 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق ذروته منذ الثالث من مارس عند 1739.63 دولاراً.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة لتسجل 1720.40 دولارا للأوقية.

وقال تاي وُنج، المتعامل لدى بنك الاستثمار بي.إم.أو في نيويورك، "عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ارتفعت مجددا، مما يجلب الاستقرار للدولار وينال من الذهب."

ونزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 26 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاديوم 2.7 بالمئة مسجلا 2368.41 دولارا، بينما تقدم البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1204.15 دولارات للأوقية.

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