الدولار يهبط لأدنى مستوى في أسبوع

المصدر: رويترز

هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال التعاملات المبكرة بالجلسة الأوروبية اليوم الخميس وشهدت أسواق العملات شهية معتدلة للمخاطرة مع تحول الانتباه إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي لتحديد السياسة.

ويتوقع أن يبعث صانعوا السياسات رسالة خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي مفادها أنهم سيمنعون ارتفاع عائدات السندات من جديد لتُلحق الضرر بالآفاق الاقتصادية للتكتل.

ومن المتوقع أن يشير البنك إلى وتيرة أسرع في طباعة النقود لكن دون الإضافة إلى حزمة سياسته القوية فعلا.

ومن المقرر أن يتخذ البنك قراره بشأن السياسة النقدية.

وكان الدولار منخفضا نحو 0.2 بالمئة عند 91.606 مقابل سلة من العملات، بعدما تراجع من ذروة ثلاثة أشهر عند 92.506 التي بلغها يوم الثلاثاء.

وكان اليورو مرتفعا نحو 0.3 بالمئة مقابل الدولار مسجلا 1.19585 دولار. وتراجع 2.1 بالمئة منذ بداية العام.

وشهدت أسواق عملات أخرى مؤشرات على زيادة متوسطة في شهية المخاطرة.

وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي للجلسة الثالثة، وبلغ كلاهما أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأولية.

وسجلت الكرونة النرويجية أقوى مستوى فيما يزيد قليلا عن عام واحد مقابل اليورو.

وهبط الفرنك السويسري، الذي يعتبر ملاذا آمنا، أمام كل من الدولار واليورو.

وتراجع الين الياباني نحو 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 108.605.

وساعدت الموافقة النهائية لمجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون الإنقاذ المالي من تبعات كوفيد-19 الخاص بالرئيس جو بايدن، والذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار، أيضا في تحسن شهية المخاطرة.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز