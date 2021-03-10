الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع

المصدر: رويترز

محا الذهب خسائره المبكرة ليسجل أعلى مستوى في أسبوع اليوم الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات تضخم ضعيفة، بينما تلقى المعدن دعما إضافيا من تراجع في الدولار.

وبحلول الساعة 15.10 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1718.36 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انتعش حتى 1723.31 دولار. واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1716.40 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "الذهب مازال يستقي الاتجاه من سوق سندات الخزانة، وبيانات اليوم تخفف بواعث القلق حيال التضخم في المدى القريب،" مضيفا أن ضغوط التضخم إنما تدفع العوائد للارتفاع، لا الذهب.

وصعدت الفضة 0.5 بالمئة مسجلة 26.04 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 2296.76 دولار، بينما قفز البلاتين 1.7 بالمئة ليصل إلى 1188.82 دولار للأوقية.

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