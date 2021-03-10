أديداس تعتزم إعلان تفاصيل خطة بيع شركة ريبوك

المصدر: د ب أ

تعلن شركة الملابس والأحذية الرياضية الألمانية العملاقة أديداس اليوم الأربعاء المزيد من التفاصيل بشأن خططها لبيع شركة ريبوك الأمريكية المتعثرة التابعة لها.

وكانت أديداس أعلنت في منتصف فبراير الماضي أنها "قررت بدء عملمية رسمية تستهدف التخارج من ريبوك".

وأضافت الشركة الألمانية أنها تستهدف التركيز على تعزيز مكانة علامتها التجارية الأساسية أديداس في السوق العالمية.

وشهد الشهر الماضي الكثير من التكهنات بشأن المهتمين بشراء ريبوك، لكن لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي مشتر لها.

وبعد إعلان أديداس عن مدى تأثير جائحة فيروس كورونا على أرباحها خلال العام المالي الماضي، ستعقد مؤتمرا افتراضيا عبر الإنترنت للمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام لعرض خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة.

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