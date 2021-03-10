الذهب يهبط مع ارتفاع العائدات الأمريكية والدولار

المصدر: رويترز

انخفض الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجل أكبر قفزة في شهرين في الجلسة السابقة مع ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية والدولار مما أضعف جاذبية المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1712.82 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما ارتفع أكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء نتيجة هبوط عائدات السندات والدولار من أعلى مستوياتهما في شهور.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلي 1710.70 دولار.

وقال إليا سبيفاك من ديلي فوركس "ثمة عنصر تحرك تصحيحي للسعر بعد الصعود الكبير للذهب في الساعات الأربع والعشرين السابقة وكان الذهب ينخفض بشكل كبير أمام العائدات الاخذة في الارتفاع".

وتعافت عائدات السندات الأمريكية اليوم الأربعاء، مما قلص إغراء حيازة الذهب كما انتعش الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6 بالمئة الي 25.75 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2305.16 دولار، بينما تراجع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1157.29 دولار.

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