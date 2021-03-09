ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع الدولار

المصدر: د ب أ

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار، وسط تراجع العائدات على السندات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو بنسبة 1.1% إلى 68.98 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1% إلى 65.73 دولارا.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس إن حزمة المساعدات التي يتبناها الرئيس جو بايدن لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ستوفر موارد كافية لتحقيق تعافٍ اقتصادي "قوي للغاية" بالولايات المتحدة، وأن "هناك أدوات" لمعالجة التضخم إذا ما تحول لمشكلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز