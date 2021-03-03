ارتفاع طفيف لأسعار الذهب بعد 5 أيام من التراجع

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا بسيطا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء منهية 5 أيام من التراجع، في الوقت الذي فقد فيه الدولار مكاسبه المبكرة.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية خلال التعاملات الآسيوية 91.39 نقطة قبل أن يتراجع في وقت لاحق من اليوم إلى 90.75 نقطة بتراجع نسبته 0.3% عن مستواه أمس.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 10.60 دولار بما يعادل 0.6% عن مستواه أمس إلى 1733.60 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 0.201 دولار بما يعادل 0.8% إلى 26.879دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0.1090 دولار أي بنسبة 2.7% إلى 4.2220 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل.

وتترقب الأسواق سلسلة بيانات وتصريحات من مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خلال الأسبوع الحالي وعلى رأسها تصريحات رئيس المجلس جيرمي باول يوم الخميس المقبل، إلى جانب صدور بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المقبل، والتي ستشير بدرجة كبيرة إلى الاتجاهات المستقبلية لسوق العمل الأمريكية.

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