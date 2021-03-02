أغنى 100 أمريكي سيدفعون 78 مليار دولار بموجب "ضريبة الثروة" المقترحة

المصدر: د ب أ

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأنه سيتعين على أغنى 100 أمريكي تقديم أكثر من 78 مليار دولار من ثرواتهم الشخصية بموجب ضريبة الثروة التي اقترحتها عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية إليزابيث وارين ونواب آخرون يوم الاثنين.

وسيتطلب مشروع القانون، المسمى قانون ضريبة المليونير الفائق، من الأسر التي تتجاوز صافي ثروتها أكثر من 50 مليون دولار أن تدفع ضريبة نسبتها 2 % من ثروتها سنويا، إلى جانب ضريبة إضافية بنسبة 1 % على الثروات التي تتجاوز مليار دولار. ومن غير المرجح أن يتم إحراز تقدم بصدد اقتراح وارين في الكونجرس المنقسم، حسب بلومبرج.

وبموجب ذلك، سيتعين على جيف بيزوس، أغنى شخص في العالم، سداد رسوم ضريبية إضافية لا تقل عن 5.4 مليارات دولار في عام 2021 إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، بينما سيدفع إيلون ماسك 5.2 مليارات دولار، وفقا لتحليل لوكالة بلومبرج.

ومن شأن هذا الإجراء أن يكلف بيل جيتس 4 مليارات دولار إضافية وسيتعين على مارك زوكربرج دفع أكثر من 2.9 مليار دولار للوفاء بالتزاماته الضريبية.

وكانت وارين أشارت إلى أن ضريبة الثروة التي اقترحت فرضها على الأسر التي تزيد ثروتها عن 50 مليون دولار يمكن أن تساعد في دفع استثمارات في البنية التحتية ورعاية الأطفال والإصلاحات الصحية في إطار خطة الرئيس جو بايدن "لإعادة البناء بشكل أفضل" بعد جائحة فيروس كورونا التي تضررت بسببها الأسر منخفضة الدخل.



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