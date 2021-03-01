بعد سنة من إغلاقها.. إعادة افتتاح 271 متجراً لـ"أبل" في أمريكا

المصدر: رويترز

أعلنت شركة أبل، اليوم، أن جميع متاجرها في الولايات المتحدة، وعددها 271، فتحت أبوابها للمرة الأولى منذ نحو عام، بعد أن أجبرت على إغلاق عدة منافذ بسبب جائحة كوفيد-19.

والتزمت الشركة الحذر في إعادة فتح متاجرها للتجزئة، واستخدمت فريقاً يشمل خبراء طبيين لاتخاذ قراراتها الخاصة على أساس الوضع في كل مقاطعة على حدة، ولجأت في بعض الأحيان إلى إغلاق بعض المتاجر مرة أخرى.

وقالت الشركة، التي تصنع هواتف آيفون، إنها وسَّعت خدمة إكسبرس، وهي جدار يبنى أمام المتجر الرئيس، ومزود بمنافذ صغيرة للبيع محمية بزجاج شبكي، وتضم رفوفاً تعرض حافظات الهواتف وسماعات إير بودز.

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