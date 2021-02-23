الجنيه الإسترليني يسجل أعلى مستوى في 3 سنوات مقابل الدولار

المصدر: رويترز

صعد الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء متجاوزا مستوى 1.41 دولار للمرة الأولى في ثلاث سنوات، بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جدولا زمنيا لتخفيف إجراءات العزل العام، وبعد أن قال وزير المالية ريشي سوناك إنه سيكشف عن المزيد من الدعم للوظائف الأسبوع القادم.

وقفز الإسترليني إلى 1.4117 دولار وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2018.

وأمام العملة الأوروبية، ارتفع الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 86.17 بنس لليورو، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2020 .

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