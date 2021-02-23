أسعار النفط تقفز حوالي 4%

المصدر: رويترز

قفزت أسعار النفط حوالي أربعة بالمئة أمس الاثنين، بدعم من العودة البطيئة المتوقعة لإنتاج الخام الأمريكي بعد الموجة شديدة البرودة، التي ضربت ولاية تكساس الأسبوع الماضي وتسببت في توقف الإنتاج.

وأغلق منتجون أمريكيون ما بين مليونين إلى أربعة ملايين برميل يوميا من إنتاج النفط بسبب الموجة الباردة في تكساس وولايات أخرى منتجة للنفط، والتي ربما ألحقت أضرارا بالمنشآت بما قد يبقى الإنتاج متوقفا لفترة أطول من المتوقع.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 2.33 دولار، أو ما يعادل 3.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 65.24 دولار للبرميل بينما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 2.25 دولار، أو 3.8 بالمئة، إلى 61.49 دولار للبرميل.

وانقضى أجل عقود الخام الأمريكي تسليم مارس أمس الاثنين. وصعدت عقود أبريل الأكثر تداولا 2.44 دولار، أو 4.1 بالمئة، إلى 61.70 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يجتمع منتجو النفط الأعضاء في أوبك+ في الرابع من مارس، وتقول مصادر إنه من المرجح أن تخفف المجموعة القيود على الإمدادات بعد أبريل نظرا لتعافي الأسعار رغم أن أية زيادة في الإنتاج ستكون متواضعة على الأرجح بالنظر إلى استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بجائحة كوفيد-19.

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