"إير آسيا" الماليزي يتجه لتوصيل الأطعمة في سنغافورة

المصدر: دبي – اليازية البدواوي

تستعد شركة الطيران الماليزية "إير آسيا" منخفضة التكلفة لتوسيع خدماتها في توصيل الأطعمة من قاعدتها الرئيسية إلى سنغافورة، وقد تم الإعلان عن ذلك عبر منشور على حساب الرئيس التنفيذي للمجموعة توني فرنانديز في "لينكد إن"، لتقدم الشركة حالياً تلك الخدمة على تطبيقها الرئيسي بماليزيا.

ووفقاً لموقع "تيك إن آسيا"، فإن أمر إطلاق خدمة توصيل الأطعمة في سنغافورة "استغرق سبع سنوات للحصول على الموافقة للسفر إلى سنغافورة".

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن رسوم الخدمة أقل من منافستها، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المعدلات المنخفضة ستكون دائمة.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي تهدف فيه AirAsia لتوسيع وجودها في سباق "التطبيقات الفائقة" في جنوب شرق آسيا.

قالت كارين تشان، الرئيس التنفيذي لشركة AirAsia.com خلال مؤتمر تطوير المنتجات العام الماضي: "نريد أن نكون بوابة المتجر الشامل لتلبية جميع احتياجات المستهلكين ... يمكنك الطيران والبقاء والتسوق وتناول الطعام والدردشة -كل ذلك من خلال تطبيق واحد مريح".

بالإضافة إلى نشاطها في مجال الطيران، تتمتع "إير آسيا" بحضور في مجال الخدمات اللوجستية من خلال "إير كارغو"، وفي الخدمات المالية مع BigPay وتوصيل الطعام باستخدام Ourfood. وبذلك الطموح تواجه الشركة الماليزية العملاقين الإقليميين Grab وGojek وكلاهما انضم للسباق في وقت أبكر من بدء تشغيل العمليات في الشركة الماليزية الناشئة.

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