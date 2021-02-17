أسعار الذهب تهوي إلى أدنى مستوى في شهرين

المصدر: رويترز

واصل الذهب تراجعه للجلسة الخامسة ليسجل أدنى مستوياته في أكثر من شهرين اليوم الأربعاء في ظل تعزز الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بفعل رهانات على التعافي الاقتصادي.

يرقب المستثمرون محضر وقائع اجتماع يناير لمجلس الاحتياطي الاتحادي من أجل استقاء المؤشرات على اتجاه السياسة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.9 بالمئة إلى 1778.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17.25 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل في وقت سابق إلى أقل مستوى له منذ 30 نوفمبر عند 1768.60 دولار.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.2 بالمئة لتسجل 1778.20 دولار للأوقية.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي تعافيا بطيئا."

وأضاف أن التفاؤل حيال الجائحة والوصول إلى "مناعة القطيع" يتبدى في ارتفاع طفيف للدولار وعوائد السندات لأجل عشر سنوات، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ فبراير شباط 2020.

وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1253.46 دولار للأوقية، لينزل كثيرا عن ذروة أمس الثلاثاء 1336.50 دولار، أعلى سعر للمعدن منذ سبتمبر أيلول 2014.

وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2370.83 دولار، بينما ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة مسجلة 27.25 دولار للأوقية.

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