أسعار النفط تسجل أعلى مستوى لها في 13 شهراً

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في 13 شهرا أمس الثلاثاء بالتزامن مع موجة من الطقس شديد البرودة في الولايات المتحدة وارتفاع الطلب والقلق من احتمال اضطراب الإمدادات، مع توقف العمل في حقول ومصافي النفط بولاية تكساس الأمريكية بسبب الأحوال الجوية.

يبلغ إنتاج ولاية تكساس أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة، والتي تضم 31 مصفاة حوالي 6ر4 مليون برميل يوميا.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط؛ وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بمقدار 58ر0 دولار بنسبة 1% تقريبا إلى 05ر60 دولار للبرميل، تسليم مارس المقبل وهو أعلى مستوى لها منذ 13 شهرا تقريبا.

وارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 17ر0 دولار؛ أي بنسبة 27ر0% إلى 47ر63 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 22ر0 دولار؛ أي بنسبة 5ر7% إلى 129ر3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، تسليم مارس المقبل.

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