فريق الدفاع عن مهربي كارلوس غصن يحاول تأجيل تسليمهما إلى اليابان

المصدر: رويترز

طالب فريق الدفاع عن رجلين، متهمين بمساعدة كارلوس غصن المدير السابق لشركة نيسان موتور على الهروب من اليابان، المحكمة العليا الأمريكية بالتدخل وتأجيل عملية تسليمهما للسلطات اليابانية.

وسعى فريق الدفاع للحصول على وقف طارئ للأمر الصادر عن محكمة أدنى مهد الطريق أمام تسليم مايكل تايلور أحد المحاربين القدامى في الجيش الأمريكي وابنه بيتر إلى اليابان في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وكان غصن ممنوعا من مغادرة اليابان في انتظار محاكمته في تهم فساد مالي.

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