النفط يرتفع لأعلى مستوى في 13 شهرا

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لأعلى مستوياتها في 13 شهرا، إذ تلقت أسواق الطاقة الدعم من خفض منتجين كبار للإمدادات وتفاؤل حيال تعافي الطلب على الوقود.

وربحت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 50 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 61.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 58.37 دولار للبرميل مرتفعا 40 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة.

ولامس برنت وغرب تكساس أعلى مستوياتهما منذ يناير 2020 في وقت سابق من الجلسة. وأسعار عقود شهر أقرب استحقاق للخامين مرتفعة للجلسة السابعة اليوم الثلاثاء، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ يناير 2019.

وتشح الإمدادات وتتوازن الأسواق العالمية بفضل خفض إضافي للإمدادات تقوم به السعودية أكبر مصدر للخام في فبراير ومارس، علاوة على تخفيضات يقوم بها منتجو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها.

ويعلق المستثمرون آمالا أيضا على تعافي الطلب على النفط حين يسري أثر لقاحات كوفيد-19، بينما ساهم ضعف الدولار في رفع أسعار السلع الأولية.

لكن محللين يحذرون من أن الارتفاع السريع لأسعار النفط قاد العقود الآجلة للخامين إلى منطقة شراء مفرطة.

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أمس الاثنين أن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية زادت الأسبوع الماضي بينما من المتوقع انخفاض مخزونات نواتج التقطير.

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