الملابس القديمة وقود للطائرات في اليابان

المصدر: البيان الإلكتروني

لجأت شركة الخطوط الجوية اليابانية "JAL" إلى مصدر طاقة غير مألوف لتشغيل محركات طائراتها.

وتقوم الشركة بإعادة تدوير الملابس القديمة للحصول على وقود عضوي وقد أكملت أول رحلة ركاب ناجحة لها باستخدامه، وفق موقع "اليابان بالعربي".

وتعاونت JAL مع شركة أخرى لخلق مصدر الطاقة البديل، والذي ينتج انبعاثات أقل بكثير من وقود الطائرات التقليدي.

وبدأت الشركتان استخراج القطن من 250 ألف قطعة ملابس قديمة، ثم استخدمتا عمليات تخمير وغيرها لخلق المنتج النهائي الذي يعد أول وقود عضوي ياباني للطائرات يستوفي المعايير الدولية.

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