سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة يقترب من ارتفاع قياسي جديد

المصدر: د ب أ



اقترب سعر عملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة من مستويات قياسية جديدة اليوم السبت.

وارتفعت العملة المشفرة الأقدم والأكثر شهرة بنسبة 7% لتصل إلى 40 ألفا و920 دولارا على منصة التداول "بيتستامب".

وارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 21% تقريبا هذا الأسبوع، وهي زيادة تعود جزئيا إلى دعم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك.

وشهدت بيتكوين ارتفاعا مذهلا العام الماضي، ووصلت إلى 42 ألف دولار في أوائل عام 2021. وتراجعت قليلا ثم ارتفعت مرة أخرى في نهاية كانون ثان/يناير.

ومن الواضح أن المستثمرين تخلصوا من أي مخاوف بشأن تنظيم أكثر تشديدا وتضييقا . وفي الآونة الأخيرة، تحدثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لصالح الإشراف الوثيق على العملات الرقمية.

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