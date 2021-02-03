ما هي خطوة جيف بيزوس مؤسس أمازون التالية؟

المصدر: رويترز

قرر جيف بيزوس مؤسس أمازون.كوم التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة، لكنه أكد أن الخطوة "لا علاقة لها بالتقاعد".

وقال بيزوس في مذكرة للموظفين إنه سيظل منخرطا في أمازون‭‭ ‬من موقع تنفيذي (مقعد بمجلس الإدارة ذي صلاحيات تنفيذية) مع التركيز على مشروعات أخرى. وفيما يلي بعض من أبرز محطاته:

* أمازون: قال بيزوس إنه يعتزم التركيز من موقع تنفيذي على "منتجات ومبادرات جديدة".

* داي 1 فاند: مسعى خيري أُعلن في سبتمبر 2018 لتمويل مؤسسات قائمة غير ربحية تساعد الأسر المشردة وتأسيس شبكة من دور رياض الأطفال الجديدة التي لا تهدف إلى الربح وتكون على أعلى مستوى في المجتمعات منخفضة الدخل.

* بلو أوريجين: شركة الفضاء الخاصة ببيزوس وتهدف إلى جعل السفر إلى الفضاء أرخص بواسطة مركبات إطلاق يعاد استخدامها. وتختبر الشركة حاليا أنظمة صواريخ وأيضا مركبة هبوط على القمر تسمى بلو مون من المقرر أن تنطلق في مهمتها الأولى في 2024.

* بيزوس إيرث فاند: تعهد بيزوس العام الماضي بتقديم عشرة مليارات دولار لتمويل علماء ونشطاء ومؤسسات لا تسعى إلى الربح وغيرهم ممن يكافحون لحماية البيئة والتصدي لتداعيات تغير المناخ. وأعلن عن أول 16 متلقيا، لمنح تبلغ في المجمل 791 مليون دولار، في نوفمبر.

* واشنطن بوست: اشترى بيزوس الصحيفة الأمريكية في 2013 ويُنسب إليه الفضل في نهوضها لتصبح من بين وسائل الإعلام القوية على الإنترنت.

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