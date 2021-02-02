الدولار يقفز لأعلى مستوى في 6 أسابيع

المصدر: رويترز

سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في ستة أسابيع أمام سلة من العملات أمس الاثنين مع تراجع اليورو والفرنك السويسري والين الياباني وسط آراء بأن الولايات المتحدة لديها مزايا في نمو اقتصادها وتطعيم سكانها ضد كوفيد-19.

وارتفع مؤشر الدولار 0.43 بالمئة إلى 91.017 في نهاية جلسة التداول، وهو أعلى مستوى له منذ الحادي والعشرين من ديسمبر.

وتراجعت العملة اليابانية لتحوم حول 105 ينات مقابل الدولار الأمريكي وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر.

وهبط اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.2060 دولار. وأمام الفرنك السويسري صعدت العملة الخضراء 0.68 بالمئة إلى 0.8967 للدولار، وهو أضعف مستوى للفرنك في شهرين.

وجاءت تحركات الدولار بدعم من أدلة تشير إلى أن تعافي الولايات المتحدة من جائحة فيروس كورونا أقوى من دول أخرى.

وضعف اليورو بعد أن قالت ألمانيا إن مبيعات التجزئة هوت بنسبة 9.6 بالمئة في ديسمبر بعد تشديد الإغلاقات العام الماضي للسيطرة على كوفيد-19، وهو ما كبح إنفاق المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وجاءت مكاسب الدولار أمس مع صعود أسعار النفط والفضة، وكلاهما مسعر بالعملة الأمريكية، اثنين بالمئة وسبعة بالمئة على الترتيب.

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