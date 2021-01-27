أسعار الذهب تهوي إلى أدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار

المصدر: رويترز

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع اليوم الأربعاء، تحت وطأة بواعث القلق حيال حزمة التحفيز الأمريكية وصعود في الدولار بينما تنتظر الأسواق أحدث قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبحلول الساعة 15.18 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4 بالمئة إلى 1843.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أقل سعر له منذ 18 يناير. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1840.90 دولار.

وقال بوب هابركورن، كبير إستراتيجيي السوق لدى آر.جيه.أو، "قبيل بيان لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، ترى الأسهم متراجعة والدولار ينتعش بعض الشيء،" وهو ما يضغط على سوق الذهب.

انتعش الدولار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمام منافسيه الرئيسيين، مما يرفع تكلفة الذهب للمستثمرين من حملة العملات الأخرى.

ونزلت الفضة 1.1 بالمئة إلى 25.16 دولار للأوقية. وفقد البلاتين 2.6 بالمئة ليسجل 1069.61 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 12 يناير عند 1056.70 دولار.

وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2320.33 دولار للأوقية، بعد ملامسة أقل مستوى منذ 21 ديسمبر عند 2292.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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