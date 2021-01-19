«إنتل» تعتزم جمع مليار دولار لإنشاء شركة للتكنولوجيا الصحية

المصدر: د ب أ

قالت مصادر مطلعة إن عمر إشراق رئيس مجلس إدارة شركة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات الأمريكية العملاقة إنتل يعتزم جمع أموال لإنشاء شركة تستهدف الاستثمار في صفقات الاستحواذ في قطاع تكنولوجيا القطاع الصحي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن إشراق الذي ترأس في السابق شركة ميدترونيك يمكن أن يقدم وثائق التسجيل العامة لعملية جمع الأموال إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية اليوم الثلاثاء. ويستهدف إشراق جمع ما بين 750 مليون دولار ومليار دولار لصالح الشركة الجديدة التي ستعمل في مجال صفقات الاستحواذ المتخصصة.

وأشارت التقارير إلى أن بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب يقود عملية التجهيز لهذا الطرح العام الأولي.

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